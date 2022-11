Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat eine zweite Niederlage bei der WM in Katar gerade noch verhindert. Nach dem 1:1 gegen Mitfavorit Spanien bei der Vorrunde (Gruppe E) am Sonntag (27. November 2022) in Al-Chaur hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick weiter die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Niclas Füllkrug ist das Tor zu verdanken. Im Vorfeld des Spiels fassten wir zusammen, wie die Ausgangslage für Deutschland vor dem Spanien-Spiel aussah. Selbst mit einer Niederlage war ein Weiterkommen möglich.

Am Donnerstag (1. Dezember 2022) die National-Elf dann um 20 Uhr gegen Costa Rica an. Die Sportschau gibt einen Überblick, unter welchen Bedingungen Deutschland im Achtelfinale ist.