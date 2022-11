Wenn die DFB-Elf am Sonntag (27. November 2022, 20 Uhr MEZ) im Al-Bait Stadion zum zweiten Spieltag der Gruppe E auf Spanien trifft, ist der Siegdruck bereits gewaltig. Das Auftaktspiel gegen Japan ging in die Hose (1:2), daher ist die deutsche Mannschaft quasi zum Siegen verdammt.

Eine erneute Niederlage könnte nämlich bereits das WM-Aus in der Gruppenphase (wie 2018 in Russland) bedeuten, jedenfalls hätte man es dann nicht mehr in der eigenen Hand. Bundestrainer Hansi Flick muss die DFB-Elf aufrichten, die Generation um Antreiber Joshua Kimmich muss beweisen, dass sie die eigenen hohen Ansprüche endlich erfüllen kann. Doch die Ausgangslage könnte besser sein: Ein Pflichtspiel gegen Spanien gewonnen hat noch keiner der 26 deutschen WM-Akteure. Ob es bei Deutschland größere Veränderungen in der Startelf gibt, bleibt abzuwarten. Zumindest in der Verteidigung könnte sich etwas tun.

Deutschland gegen Spanien: So könnten sie spielen

Der Gegner kommt mit breiter Brust daher. Spaniens Trainer Luis Enrique hat Änderungen gegenüber dem glanzvollen 7:0 gegen Costa Rica angekündigt. Im Angriff könnte Atletico-Angreifer Álvaro Morata von Beginn an auflaufen. Kapitän Sergio Busquets gilt im defensiven Mittelfeld gesetzt, die Barcelona-Jungstars Pedri und Gavi sind in Topform. Der kurz vor dem Turnier erkältete Dani Carvajal ist auf der rechten Verteidigerposition ein Startelf-Kandidat.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Spanien: 23 Simon - 20 Carvajal, 16 Rodri, 24 Laporte, 18 Alba - 5 Busquets - 26 Pedri, 9 Gavi - 11. F. Torres, 7 Morata, 21 Olmo

Deutschland: 1 Neuer - 5 Kehrer, 15 Süle, 2 Rüdiger, 3 Raum - 6 Kimmich, 21 Gündogan - 10 Gnabry, 13 Müller, 14 Musiala - 7 Havertz

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Tabellenrechner Gruppe E: Deutschland droht Scheitern in der Vorrunde

Diese Entscheidungen können in der Gruppe E bereits am zweiten Spieltag am Sonntag fallen:

Spanien (3 Punkte, 7:0 Tore) kommt weiter...

- bei einem Sieg gegen Deutschland, wenn Costa Rica nicht gegen Japan gewinnt

Japan (3 Punkte, 2:1 Tore) kommt weiter...

- bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn Deutschland nicht gegen Spanien gewinnt

Deutschland (0 Punkte, 1:2 Tore) scheidet aus

- bei einer Niederlage gegen Spanien, wenn Costa Rica nicht gegen Japan gewinnt

Costa Rica (0 Punkte, 0:7 Tore) scheidet aus

- bei einer Niederlage gegen Japan, wenn Deutschland nicht gegen Spanien gewinnt