Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler war beim 3:0-Heimerfolg über Borussia Dortmund umgeknickt und hat sich eine Verletzung des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen, die eine wochenlange Pause nach sich ziehen wird, wie der Verein mitteilte. Laimer hatte sich im Zweikampf mit dem Dortmunder Jude Bellingham verletzt, konnte aber bis kurz vor Schluss durchspielen.

Der österreichische Nationalspieler wird nun die Partie in der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) ebenso verpassen wie das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) und die darauf folgenden Länderspiele mit Österreich.