Am kommenden Freitag (08. September 2023) um 02.20 Uhr europäische Sommerzeit heißt es wieder: "Kickoff" in der beliebtesten US-Sportart. Die National Football League (NFL) nimmt zum 104. Mal ihren regulären Spielbetrieb auf und startet wie gewohnt mit einem Spiel des amtierenden Champions, den Kansas City Chiefs mit MVP Patrick Mahomes. Diese besiegten im Februar im alljährlichen Super Bowl, dem größten Einzelsportereignis der Welt, die letztjährigen Überflieger Philadelphia Eagles.

Seit diesem Triumph mussten sich Football-Fans rund um den Globus gedulden - jetzt steht die für viele schönste Zeit des Jahres in den Startlöchern, auch zur Freude vieler Deutscher. Die internationale Fangemeinde für American Football ist in den letzten Jahren steil angestiegen. Mit den Übertragungen der NFL im Free-TV gelang der große Durchbruch und 2022 wurden sogar erstmals zwei NFL-Spiele auf deutschem Boden ausgetragen.

Umstellung im Free-TV: RTL übernimmt

Auch in diesem Jahr schickt die NFL wieder einige ihrer Top-Teams nach Deutschland. In Frankfurt stehen sich die Chiefs und die Miami Dolphins gegenüber, was potenziell eines der unterhaltsamsten Spiele des Jahres wird. Eine Woche später geht es für die New England Patriots, die eine der größten deutschen Fangemeinden besitzen, im Deutsche-Bank-Park gegen die Indianapolis Colts. Im Vorfeld der Partie hatten sich mehrere Millionen Fans um Tickets bemüht, die innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren. Das Football-Fieber ist in Deutschland längst angekommen.

Das sieht man auch daran, dass immer mehr American Football-Teams gegründet und erfolgreich geführt werden. In Franken hat man unter anderem mit den Nürnberg Rams, den Hof Jokers, oder den Bamberg Bucks gleich mehrere Top-Adressen. Zudem finden immer mehr deutschsprachige Spieler über Stipendien und Programme einen Weg in die NFL.

Bestes Beispiel ist der gebürtige Stuttgarter Jakob Johnson, der seit 2019 in der Liga ist und bei den Las Vegas Raiders zum Stammpersonal gehört. Auf seiner Position als Fullback ist Johnson hauptsächlich für das Blocken der gegnerischen Verteidiger zuständig. Sehr beliebt in Deutschland ist auch Amon-Ra St. Brown, Wide Receiver bei den Detroit Lions. Die Mutter des 23-Jährigen stammt aus Leverkusen, wodurch Amon-Ra, ebenso wie sein ebenfalls in der NFL aktiver Bruder Equanimeous eine Verbindung nach Deutschland haben.

Auch Deutsche in der NFL aktiv

Die NFL-Stars um St. Brown und Co. sind bald wieder jede Woche von Donnerstag- bis Dienstagnacht im Einsatz und für uns auch im Free-TV empfangbar. Nach vielen erfolgreichen Jahren bei Pro7 Maxx sicherte sich RTL im vergangenen Jahr die Übertragungsrechte und zeigt jeden Sonntag zwei Spiele, je eines um 19 und um 22.25 Uhr. Wem das nicht reicht, der muss auf bezahlte Abos zurückgreifen: via RTL+ empfängt man ein weiteres Sonntagsspiel per Livestream. Ansonsten kann man alle Night Games, sowie eine deutsche Konferenz beim Anbieter DAZN verfolgen. Über deren Plattform wird ab dieser Spielzeit auch der "Gamepass" vertrieben, der alle Spiele sowie die Konferenz und Highlights mit Originalkommentar für rund 170 Euro jährlich bietet.

Auch in diesem Jahr geht es für die 32 Teams, die sich in den letzten Monaten personell umgestellt haben, um die Teilnahme am Super Bowl. Unter den Favoriten sind neben den beiden letztjährigen Teilnehmern unter anderem die Cincinnati Bengals und die Buffalo Bills, die von ihren jungen Star-Quarterbacks angeführt werden. Ein Geheimtipp in diesem Jahr könnten die Jacksonville Jaguars sein, die einen erfahrenen Coach mit vielen aufstrebenden Talenten kombinieren. So oder so, in der NFL ist jedes Spiel spannend und entscheidend für die Saison. Daher: Einschalten lohnt sich!

Vorschaubild: © Ed Zurga/AP/dpa