Nürnberg vor 1 Stunde

Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart

Trotz Pokal-Aus: Club optimistisch für Abstiegskampf - "Kein Klassenunterschied"

Für den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals hat es am Mittwoch nicht gereicht. Dennoch ist man beim 1. FCN optimistisch für den Rest der Saison guter Dinge. Denn in der 2. Liga steht für den "Club" nun eine heiße Phase an.