Nach dem Happy End beim Torspektakel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool hatte es der kurz jubelnde Tross des FC Bayern eilig. Am Flughafen von Singapur wartete nach dem 4:3 (2:2) zum Abschluss der Marketingtour durch Asien die Chartermaschine zurück nach München.

«Das ist natürlich ein Superende der Reise nach zehn anstrengenden und kräftezehrenden Tagen», resümierte Trainer Thomas Tuchel noch auf die Schnelle im Nationalstadion.

Ein Youngster trat den Heimflug besonders glücklich an. Der 20 Jahre alte Bayern-Amateur Frans Krätzig war mit einem Traumtor in der Nachspielzeit der strahlende Matchwinner. Krätzigs wuchtiger Linksschuss schlug oben im Tor ein. Zehn Tage vor dem Saisonauftakt mit dem Supercup-Spiel gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig lagen die Bayern 0:2 und 2:3 zurück, schafften aber jeweils ein Comeback.

Vor Krätzig hatten vor 49.983 Zuschauern Serge Gnabry (33. Minute), Leroy Sané (42.) und Josip Stanisic (80.) getroffen. Benjamin Pavard köpfte nach einem Eckball zudem an den Pfosten (11.). Die Niederländer Cody Gakpo (2.) und Virgil van Dijk (28.) sowie Luiz Dias (66.) waren für Liverpool in einem höchst unterhaltsamen Testspiel erfolgreich.

«Die Leistung war gut, das Ergebnis ist gut. Ich bin sehr froh, dass wir zum Abschluss der Tour so eine Leistung zeigen und einen Erfolg gegen eins der Top-Teams in Europa einfahren konnten», sagte Tuchel: «Das Spiel zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Du kannst gegen Liverpool nur gewinnen, wenn du als Team auftrittst. Wir lagen zweimal hinten, sind wieder aufgestanden, haben nicht aufgegeben.»

«Frans ist ein Supertyp»

Den Paukenschlag von Nachwuchsakteur Krätzig am Ende solle man öffentlich «nicht zu hoch hängen», mahnte Tuchel: «Frans ist ein Supertyp, er ist sehr intelligent auf dem Platz. Er hat es seit dem ersten Tag auf der Tour sehr gut gemacht und es sich verdient.»

Nach einem mehr als zwölfstündigen Flug sollen die Bayern am frühen Donnerstagmorgen wieder in München landen. Am Montag folgt noch ein weiteres Testspiel gegen AS Monaco. «Wir müssen noch weitere Schritte gehen bis zum Saisonstart, sind aber auf dem richtigen Weg», meinte Tuchel.

Bayern wieder mit Laimer neben Kimmich

Er bot wie schon bei den ersten Testpartien in Tokio gegen Manchester City (1:2) und Kawasaki Frontale (1:0) wieder Konrad Laimer - und nicht Leon Goretzka - im defensiven Mittelfeld neben Kapitän Joshua Kimmich auf. Goretzka kam erst nach einer Stunde.

Der neue Abwehrriese Min-Jae Kim begann ein zweites Mal und bereitete mit einem Traumpass das 1:2 des agilen Gnabry vor. «Es war klar, dass es ein intensives Spiel wird zwischen zwei starken Teams», kommentierte Liverpool-Coach Klopp, der nach dem sehr unterhaltsamen, teilweise auch wilden Schlagabtausch auf dem Platz zugab: «Ich hasse es zu verlieren.»