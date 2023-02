Istanbul vor 19 Minuten

Vertrag aufgelöst

Schlussstrich? Gerüchteküche brodelt - Ex-Weltmeister beendet wohl Fußballkarriere

Mesut Özil will womöglich seine Fußball-Karriere an den Nagel hängen. Dies berichteten nun türkische Medien. Den Vertrag mit seinem derzeitigen Klub in Istanbul soll der Weltmeister von 2014 bereits aufgelöst haben.