Real Madrid hat einmal mehr seine Extraklasse in der Champions League bewiesen und erneut das Halbfinale der Königsklasse erreicht. Der Titelverteidiger um Jubilar Toni Kroos gewann auch das Viertelfinal-Rückspiel an der Stamford Bridge beim FC Chelsea 2:0 (0:0) und kam nach dem 2:0 im Hinspiel souverän eine Runde weiter.

Für Real ist es der elfte Halbfinal-Einzug im wichtigsten europäischen Clubwettbewerb seit 2011. Auch der AC Mailand jubelte über das Erreichen der Vorschlussrunde durch ein 1:1 (1:0) beim italienischen Ligarivalen SSC Neapel. Das Hinspiel hatte Milan 1:0 gewonnen.

Bei Real, das in der nächsten Runde auf den Gewinner des Viertelfinals zwischen dem FC Bayern München und Manchester City trifft, absolvierte Kroos sein 150. Europacupspiel. Sein Teamkollege Karim Benzema lief als erst fünfter Spieler zum 150. Mal in der Champions League auf. Die Tore für effektivere Madrilenen erzielte jedoch ein anderer: Rodrygo mit einem Doppelpack (58./80. Minute). Chelsea mit Nationalspieler Kai Havertz als Mittelstürmer fehlte es an Durchschlagskraft.

Mailand mit starker Defensive

In Neapel durfte Milan dank einer beeindruckenden Abwehrleistung sowie einer famosen Torvorlage von Stürmer Rafael Leao jubeln. Der Portugiese sprintete mit dem Ball bei einem Konter über fast das ganze Spielfeld, ließ drei Gegenspieler stehen und fand dann Offensivpartner Olivier Giroud. Der Franzose musste nur noch einschieben (43. Minute). Bastian Schweinsteiger nannte Leaos Sturmlauf bei Twitter «einen der besten Assists, den ich seit langer Zeit gesehen habe».

Altmeister Giroud rehabilitierte sich mit dem Treffer für einen verschossenen Foulelfmeter in der 22. Minute - Napoli-Torhüter Alex Meret hatte den schwachen Versuch pariert. Die Gastgeber probierten zwar von der ersten Minute an mit einem Sturmlauf, das 0:1 aus dem Hinspiel wettzumachen. Doch mehr als zum späten Ausgleichstreffer von Victor Osimhen (90.+3) reichte es nicht mehr. Kurz zuvor hatte Neapels Dribbelkünstler Chwitscha Kwarazchelia einen Strafstoß vergeben (82.).

Der AC Mailand steht zum ersten Mal seit 2007 wieder unter den letzten vier Teams der Königsklasse - damals holten die Norditaliener auch den Henkelpott. Im Halbfinale trifft das Team von Trainer Stefano Pioli auf den Sieger der Partie Inter Mailand gegen Benfica Lissabon. Inter hatte das Hinspiel in Portugal 2:0 gewonnen.