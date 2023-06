Am Ende einer langen Fußball-Saison geht es noch um einen letzten Titel. In der Nations League wird es auf jeden Fall eine Premiere geben. Die DFB-Elf wäre gerne dabei gewesen, fehlt aber in den Niederlanden. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen zum Turnier in dieser Woche.

Worum geht's?

Um den Sieg bei der dritten Auflage der Nations League. Die UEFA hat den Wettbewerb einst ins Leben gerufen, um auch den meisten Länderspielen rund um Europa- und Weltmeisterschaften den Charakter eines Pflichtspiels zu geben. Die erste Auflage gewann 2019 Portugal, zwei Jahre später sicherte sich Frankreich den Titel.

Wer ist dabei?

Im ersten Halbfinale treffen am Mittwoch Gastgeber Niederlande und Kroatien aufeinander. Einen Tag später spielen Spanien und Italien den zweiten Finalteilnehmer aus. Alle vier Nationen haben ihre Gruppe gewonnen und sich damit für die Endrunde qualifiziert. Das Spiel um Platz drei und das Endspiel werden dann am Sonntag ausgetragen.

Wo wird gespielt?

Gespielt wird in Enschede und Rotterdam. Im Rotterdamer De Kuip findet am Sonntag auch das Endspiel statt. Normalerweise werden die meisten Spiele des Oranje-Teams in der Amsterdam Arena ausgetragen. Diese steht in dieser Woche aber nicht zur Verfügung, weil Superstar Beyoncé dort zwei Konzerte spielt.

Wer ist Favorit?

Das ist schwer zu sagen. Nach einer langen Saison sind viele Spieler müde. Die Frage ist, wer sich für den Wettbewerb noch einmal richtig motivieren kann. Als einzige Mannschaft blieben die Niederlande in der Gruppenphase ungeschlagen. Mit dem Heimpublikum im Rücken will die Elftal den Titel holen. Es wäre der erste seit dem Gewinn der Europameisterschaft 1988 in Deutschland.

Warum fehlt die deutsche Mannschaft?

Bundestrainer Hansi Flick hatte die Teilnahme an der Endrunde eigentlich als Ziel ausgegeben, um vor der Heim-EM im kommenden Jahr noch einmal Pflichtspiele absolvieren zu können. Doch ein enttäuschendes 0:1 gegen Ungarn in Leipzig sorgte dafür, dass Deutschland Platz eins in der Gruppe 3 verpasste. Stattdessen qualifizierte sich Italien aus der Deutschland-Gruppe für die Endrunde in dieser Woche. Flick testet stattdessen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Sowohl die beiden Halbfinals am Mittwoch und Donnerstag als auch das Spiel um Platz drei und das Finale am Sonntag sind live bei DAZN zu sehen. Zudem hat sich RTL Rechte gesichert und zeigt das zweite Halbfinale zwischen Spanien und Italien am Donnerstag sowie das Finale am Sonntag live.