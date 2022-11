Durch das 1:1 gegen Spanien hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Weiterkommen ins Achtelfinale bei der Fußball-WM in Katar in der eigenen Hand. Im letzten Gruppenspiel am Donnerstagabend gegen Costa Rica darf sich das Team von Bundestrainer Hansi Flick aber auf keinen Fall ein Remis oder eine Niederlage leisten, sonst ist das Vorrunden-Aus perfekt. Für einen Sieg gibt es verschiedene Konstellationen, je nach Ausgang des Parallelspiels zwischen Spanien und Japan. Die Ausgangslage im Überblick:

Deutschland (1 Punkt, 2:3 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn Spanien gegen Japan gewinnt

bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen

bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore geschossen hat

bei einem Sieg, wenn Spanien gegen Japan verliert und Deutschland die aktuell um acht Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Spanien aufholt. Damit reicht jeder eigene Sieg mit mindestens acht Toren Unterschied sicher. Wenn Deutschland und Spanien die gleiche Punkteanzahl und Gesamt-Tordifferenz aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Deutschland hat es selbst in der Hand - So klappt es mit dem Achtelfinale

Spanien (4 Punkte, 8:1 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg oder einem Remis gegen Japan

bei einer Niederlage gegen Japan, wenn Costa Rica gegen Deutschland Unentschieden spielt

bei einer Niederlage gegen Japan, wenn Deutschland gegen Costa Rica gewinnt, aber nicht die aktuell um acht Treffer bessere Tordifferenz aufholt. Wenn Spanien und Deutschland diesem Fall die gleiche Gesamt-Tordifferenz aufweisen, entscheidet zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Japan (3 Punkte, 2:2 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg gegen Spanien

bei einem Remis gegen Spanien, wenn Costa Rica und Deutschland ebenfalls Remis spielen

bei einem Remis gegen Spanien, wenn Deutschland mit einem Tor Unterschied gegen Costa Rica gewinnt und am Ende maximal genauso viele Tore wie Japan erzielt hat.

Costa Rica (3 Punkte, 1:7 Tore) kommt weiter...

bei einem Sieg gegen Deutschland

bei einem Remis gegen Deutschland, wenn Spanien gegen Japan gewinnt

