Die Berliner treffen in der Gruppe D auf den portugiesischen Club Sporting Braga, Schwedens Rekordmeister Malmö FF und den belgischen Club Royale Union Saint-Gilloise. Das ergab die Auslosung am Freitag in Istanbul. Freiburg misst sich in der Gruppe G mit dem griechischen Rekordchampion Olympiakos Piräus, Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan und dem französischen Vertreter FC Nantes. Ein deutsches Duell mit dem englischen Topclub Manchester United und Superstar Cristiano Ronaldo gibt es vorerst nicht.

Union und Freiburg hatten sich als Tabellenfünfter und -sechster der vergangenen Bundesliga-Saison für die Europa League qualifiziert. Der erste Gruppenspieltag findet am 8. September, der letzte am 3. November statt. Ab Februar geht es mit den K.o.-Runden weiter. Das Finale ist für den 31. Mai 2023 in Budapest angesetzt.