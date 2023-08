Die Lederhosen-Premiere von Harry Kane muss noch warten. Der kleine Henry Edward, das neue Glück des stolzen Papas, kam dazwischen. Nach der Geburt des vierten Kindes weilte der neue Bundesliga-Topstar aus nachvollziehbaren Gründen zu Wochenbeginn noch in London.

Damit fehlte er auch beim traditionellen Lederhosen-Shooting für einen Vereins-Sponsor kurz vor dem 188. Oktoberfestauf, der für die anderen Fußball-Profis des FC Bayern auf dem Terminplan stand.

Lederhose, Weißwürste, Biergarten, Rechtsverkehr - Englands Teamkapitän erlebt nach seinem spektakulären 100-Millionen-Euro-Transfer von den Tottenham Hotspur zum FC Bayern nicht nur auf dem Spielfeld viel Neues. Auch der Mensch Harry Kane beginnt im reifen Fußballer-Alter von 30 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Katie und den nun vier Kindern ein anderes Leben in der bayerischen Landeshauptstadt.

Neues Land, anderes Leben

«Die Erfahrung eines neuen Landes, einer neuen Liga. Das war immer mein Ziel. Ich bin offen für eine neue Kultur. Das ist Teil der Reise und der Erfahrung», sagte Kane zum großen Umbruch in seiner Vita.

Er geht das Abenteuer ohne Vorerfahrungen an. Sein ganzes Leben - auch sportlich - verbrachte er in England. «Es ist mein erster großer Transfer, in den ich involviert war», erzählte er bei seiner Vorstellung in München. Der Hype um ihn, die enorme Zuneigung der Fans, das Interesse an allem, was er tut, auch als Privatperson, haben ihn überwältigt. Kane gibt sich bislang sehr offen für alles. Er lässt Fan-Nähe zu. Er erweist sich als Vollprofi.

«Harry ist ein großartiger Mensch, sehr offen», urteilte Bayern-Trainer Thomas Tuchel schon nach wenigen Tagen. Er nennt Kane eine Persönlichkeit. «Auch für ihn ist es ein neuer Verein, ein neues Land, eine neue Kultur. Alles ist neu für ihn. Ich habe schon ganz verschiedene Spieler beobachtet, die Veränderungen durchgemacht haben. Das dauert seine Zeit. Aber ich bin guter Hoffnung, dass Harry eine Art von Spieler ist, der sich schnell anpassen wird.»

Kane gespannt auf bayerische Tracht

Im Stadion, im Spiel, beim Toreschießen und Gewinnen scheint das flott zu gelingen. Das würde sicherlich zu einem Wohlfühlklima der Kanes in München beitragen. Er sei schon gespannt darauf, wie er in bayerischer Tracht aussehen werde, sagte der Torjäger zum Thema Lederhose. Am 16. September, dem Tag nach dem Bayern-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, startet das größte Volksfest der Welt in München. Ein Festzelt-Besuch der Bayern-Stars in Lederhosen und Haferlschuhen gehört zum festen Wiesn-Programm.

Am Mittwoch erwartete auch Kane die Übergabe der neuen Dienstwagen durch Bayerns Automobil-Sponsor. Auch der Autofahrer Kane muss sich umstellen, vom englischen Links- auf den deutschen Rechtsverkehr. Nach seinem Premieren-Tor im Bayern-Trikot beim 4:0 in Bremen gestand Kane, dass er sich an den Wechsel der Straßenseite «erst gewöhnen» müsse. Nach der Ankunft in München brachte ihn zunächst mal ein Fahrer überall hin.

Unterstützung der Familie

Kane gilt privat als Familienmensch. Das belegen nicht nur die nach Ivy (6), Vivienne (5) und Louis (2) nun vier Kinder. Gemeinsam mit seiner Jugendliebe Katie Goodland, die er 2019 heiratete, gewährt er seinen Fans via Social Media Einblicke ins Privatleben. «Willkommen in der Welt Henry Edward Kane. Ich liebe dich, mein Junge», signierte er ein Foto bei Instagram, das einen Tag nach der Geburt veröffentlicht wurde und ihn mit dem jüngsten Kane-Sprößling zeigte.

Bei seiner Präsentation als Bayern-Neuzugang waren seine Liebsten alle um ihn herum. Neben Ehefrau Katie saßen unter anderen auch Vater Pat, Mutter Kim und Bruder Charlie im Auditorium der Allianz Arena. «Meine Familie hat mich komplett unterstützt», erzählte Kane zum lange dauernden Vereinswechsel. Gerade seine Frau wolle immer nur «das Beste» für ihn und für seine Fußballer-Karriere. «Wir haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen.»

Kane will deutsch lernen

«Es hat noch nie ein Spieler so viele Familienmitglieder mitgebracht», scherzte Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen, der auf dem Podium stolz an Kanes Seite saß. «Harry war immer unser Wunschspieler. München freut sich auf Harry», schwärmte der Vorstandsboss.

Kane sagte zur Begrüßung herzhaft «Servus». Ansonsten sprach er Englisch. «Natürlich versuche ich, die deutsche Sprache zu lernen.» Ein-, zweimal die Woche wolle er Deutsch-Unterricht nehmen: «Es ist eine schwierige Sprache.» Zum Glück gebe es «sehr viele Englisch sprechende Spieler im Team, auch im Trainerteam», sagte Kane.

Mit Teamkollege Thomas Müller hat sich der passionierte Hobbygolfer auch schon zu einer Platzrunde verabredet. Und München will er intensiv erkunden, wenn er mit seiner Familie richtig angekommen ist. «Ich werde Zeit finden, Essen zu gehen oder ins Café», sagte er.