Sportchef Simon Rolfes von Bayer Leverkusen sieht Trainer Xabi Alonso als besonderes Pfund im Kampf um den Einzug ins Halbfinale der Europa League.

«Er hat ein paar Halbfinals erreicht in seiner Karriere», sagte Rolfes am Tag vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL): «Er hat die Erfahrung, worauf es ankommt am Ende einer langen Saison mit hoher Belastung. Die Strategie, den Willen und die Fokussierung darauf, die mentale Frische zu behalten, verkörpern nur wenige andere so wie er.» Alonso wurde als Fußball-Profi unter anderem Weltmeister, zweimal Europameister und zweimal Champions-League-Sieger.

Alonso will die Spieler derweil nicht zu viele Geschichten aus seiner Karriere erzählen, es geht ihm eher um die mentale Herangehensweise an solche Spiele. «Wir sprechen nicht so viel über meine Erfahrungen. Aber natürlich habe ich der Mannschaft versucht, in der Vorbereitung zu helfen», sagte er. Und ist sich sicher: «Wir sind bereit.»

Große Vorfreude

Die Ausgangsposition sei nach dem 1:1 im Hinspiel gut und die Vorfreude in Leverkusen groß, versicherte Rolfes. «Das Spiel ist etwas Besonderes. Das merkt man ja schon daran, wie lange so etwas her ist.» Zuletzt erreichte Bayer 2002 das Halbfinale eines Europacups. Doch trotz der fünf Wechsel beim 0:0 am Sonntag gegen Wolfsburg genieße die Europa League keine größere Beachtung als die Bundesliga. «Wir versuchen, jeweils die beste Mannschaft aufzubieten», sagte Rolfes: «Das kann immer bedeuten, dass auch mal zwei, drei andere spielen.»

Für Donnerstag hofft der Ex-Nationalspieler auf den Einsatz des argentinischen Weltmeisters Exequiel Palacios, der im Hinspiel mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde und erst am Mittwoch erstmals wieder trainierte. «Wir müssen sehen, wie er darauf reagiert. Deshalb fällt die Entscheidung erst am Donnerstag», sagte Rolfes: «Aber es wäre wichtig, wenn er spielen könnte. Er hat in den letzten Wochen eine dominante Rolle eingenommen.» Auch als Alonso am Abend in Brüssel vor die Presse trat, war Palacios' Einsatz noch offen. Amine Adli, der das Morgentraining vorzeitig beendet hatte, sei aber sicher dabei.

Derweil hat Bayer auch explizit für ein mögliches Elfmeterschießen trainiert. «Man muss natürlich auf alles vorbereitet sein», sagte der Sportchef: «Wir versuchen es in 90 Minuten. Aber auch das ist eine Möglichkeit weiterzukommen.»