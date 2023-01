Der Tabellenzweite gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig 4:2 (2:1). Liga-Toptorschütze Robert Glatzel, der gegen die Niedersachsen seinen zwölften und 13. Saisontreffer erzielte, hatte die Hanseaten schon in der dritten Minute in Führung gebracht.

Der FC St. Pauli feierte mit dem 1:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg bei der Pflichtspielpremiere des neuen Trainers Fabian Hürzeler den ersten Auswärtssieg der laufenden Spielzeit. Im Kellerduell gewann das bisherige Schlusslicht SV Sandhausen 2:1 (2:1) bei Arminia Bielefeld und verbesserte sich auf den zwölften Platz.