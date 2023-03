Die Hoffnung lebt noch beim SC Freiburg. Minutenlang waren die Profis des badischen Fußball-Bundesligisten nach der 0:1 (0:0)-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin von ihren mitgereisten Fans gefeiert worden.

Und auch Trainer Christian Streich gab sich mit Blick auf das Rückspiel kommende Woche direkt kämpferisch. «Mit dem Ergebnis werden wir alles dafür tun, dass wir vielleicht am Ende die Sensation schaffen», sagte der 57-Jährige. Zuvor wartet in der Liga noch das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag. Auch das werde eine «Herausforderung», betonte Streich - zwischen den emotionalen Highlights gegen Juve wohl erst recht.

Höler: «Ein schönes Erlebnis»

Das bislang größte internationale Spiel ihrer Vereinsgeschichte hat bei den Freiburgern bleibenden Eindruck hinterlassen - und eine Chance aufs Weiterkommen. Eine «richtige Gänsehaut» habe er bei der prickelnden Atmosphäre im gut gefüllten Stadion des italienischen Rekordmeisters bekommen, berichtete Stürmer Lucas Höler. «Ein schönes Erlebnis» sei das gewesen in Turin.

Da die couragierten Badener offensiv über weite Strecken harmlos blieben und ein Tor von Höler wegen eines vorangegangenen Handspiels aberkannt wurde, reichte Juve der Treffer von Ángel Di María (53. Minute) aber zum Sieg. Das Spiel des argentinischen Weltmeisters sei «eine Augenweide» und ein «Genuss» für jeden, der gerne Fußball schaut, lobte Streich den Matchwinner hinterher.

Hoffenheim-Duell am Sonntag

Sie selbst hingegen müssten an ihrer Passgenauigkeit und der Strafraumbesetzung arbeiten, analysierten die Freiburger. «Es wäre schön gewesen, wenn wir den einen oder anderen Ball gefährlicher ins Zentrum gebracht hätten», sagte Coach Streich. «Eigentlich war ich der einzige, der vorne in der Box war», monierte Höler. Im Rückspiel werde man das besser machen, kündigte er gleich an.

An das denke er aber noch gar nicht, sagte Streich. «Kräfte bündeln» und «Köpfe freikriegen» lautet seine Devise vor der Partie gegen Hoffenheim, in der er am Sonntag erneut eine «sehr, sehr konzentrierte und engagierte» Leistung seiner Mannschaft sehen will. Im normalen Liga-Alltag. Fernab allen Europapokal-Glamours.