Argentinien ist Fußball-Weltmeister. Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi gewann am Sonntag das Finale gegen Frankreich mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung eines superspannenden Spiels stand es zunächst 3:3.

Dabei hatte es in der ersten Halbzeit noch nach einem glatten Sieg für die Argentinier ausgesehen: Lionel Messi verwandelte in der 23. Minute einen Elfmeter zum 1:0. Auch am 2:0 war er beteiligt. Den Ball ins Tor setzte aber Angel di Maria. In der zweiten Halbzeit drehte sich die Partie plötzlich: In der 80. Minute sorgte der zweite Superstar des Spiels, Kylian Mbappé, für den Anschlusstreffer per Elfmeter. Direkt darauf schoss er gleich das Tor zum 2:2.

In der Verlängerung traf Lionel Messi erneut und sorgte für die Führung zum 3:2. Doch gab es nach einem Foul erneut Elfmeter für die Franzosen und Kylian Mbappé verwandelte ihn zum 3:3. So kam es zur Entscheidung im Elfmeterschießen, das dann zugunsten Argentiniens ausging.