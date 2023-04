Fortuna Düsseldorf will Fußballfans in der kommenden Saison bei mindestens drei Zweitliga-Heimspielen freien Eintritt gewähren. Dies sei Teil einer strategischen Neuausrichtung des Clubs, verkündete der Club am Mittwoch. Die Ticket-Revolution ist für die kommende Spielzeit zunächst als Pilotphase angelegt, in Zukunft könnte die Zahl der Spiele mit kostenlosem Eintritt demnach noch steigen. Zuvor hatten mehrere Medien über die Pläne berichtet.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (26. April 2023) stellte der Club um Vorstandschef Alexander Jobst, Klaus Allofs (Sport), Arnd Hovemann (Finanzen), Aufsichtsratsboss Björn Borgerding und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) das Projekt vor. Mit bislang vier Sponsoren hat die Fortuna im Rahmen des neuen Konzepts langfristige Partnerschaften über fünf Jahre in Höhe von etwa 45 Millionen geplant. Neben Ausgaben in den Profi-Fußball sollen jeweils 20 Prozent in den Nachwuchsfußball und die Infrastruktur investieren werden. Mit den verbleiben zehn Prozent sollen soziale sowie nachhaltige Projekte und der Breitensport finanziell gefördert werden. "Wir wollen, dass alle Fußball in Düsseldorf erleben können und die Fortuna damit wieder viel stärker in unserer Stadt verankern", sagte Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst, der die außergewöhnliche Idee am Mittwoch bekannt gab.

"Ambitionen und Ziele mit dem jetzigen Weg nicht vereinbar"

Gespräche sind vorher mit der DFL und anderen Clubvertretern geführt worden, teilte Jobst mit. Ausschlaggebend für das Projekt sei demnach, dass die eigenen Ambitionen und Ziele mit dem jetzigen Weg nicht erreicht vereinbar seien. Aber man wolle mit dem Projekt auch zeigen, "dass der Fußball vor allem den Fans gehört". "Das ist etwas, das es noch nie gegeben hat und kann wirklich eine Revolution im Profi-Fußball auslösen", sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU).

Zukünftig sollen sich Fans über eine Plattform anmelden und so um Tickets bewerben können. Übersteigt die Zahl der Ticketinteressenten die Stadionkapazität von 54.600 Zuschauern, soll ein Verlosungsprinzip bei der Verteilung der Karten helfen. Dieses sieht vor, dass Mitglieder zeitlichen Vortritt bei den Anmeldungen haben und auch Dauerkartenbesitzer Anspruch auf ihre Plätze haben. Gruppenanmeldungen sollen gesondert bearbeitet werden und für Gästefans ändert sich nichts. Diese sollen die Karten weiterhin über ihren Verein erwerben können, dem ein vorgeschriebenes Gästekontingent von 10 Prozent zusteht. Derzeit liegt der Besucherschnitt bei Heimspielen von Fortuna Düsseldorf bei knapp 30.000 Fans.