«Am Ende wird das für die gesamte Mannschaft eine Kopfsache sein. Ich habe sehr, sehr viele Turniere erlebt und weiß, welche Konstellationen jetzt auch im Kopf zusammenkommen», sagte der Leiter Nationalmannschaften beim DFB im ARD-«Morgenmagazin».

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss nach der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien in Sydney um den Achtelfinal-Einzug bangen. «Jetzt stehen wir etwas mit dem Rücken zur Wand. Aber trotzdem bleiben wir bei uns und werden weiterhin keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir das Spiel gegen Südkorea dann auch gewinnen», sagte Chatzialexiou vor dem Vorrundenabschluss am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane gegen die Asiatinnen.

«Die Südkoreanerinnen werden auch um ihre Ehre spielen. Sie möchten hier mit Sicherheit nicht mit null Punkten nach Hause fahren», sagte der 47-Jährige mit Blick auf das Team des früheren Frankfurter Bundesliga-Trainers Colin Bell.