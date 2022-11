Nyon 07.11.2022

Champions League

CL-Auslosung: FC Bayern droht Hammerlos - gegen wen spielen der BVB, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Achtelfinale?

Am Montag werden in Nyon die Achtelfinal-Begegnungen der Champions League ausgelost. Auf welche Gegner treffen die vier deutschen Vertreter FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in der nächsten Runde?