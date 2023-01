Ein völlig unerwarteter Todesfall beschäftigt die deutsche Sportwelt: Der Fußballkommentator Christian Scherpe ist verstorben. Der Fußballer und DAZN-Kommentator wurde nur 24 Jahre alt. Sein Verein widmete ihn in den sozialen Medien emotionale Abschiedsworte.

"Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe (…) erfahren", schrieb sein Heimatverein FC Adler 1911 Meindorf e.V. am Donnerstag (26. Januar 2023) auf Instagram und Facebook. "Christian trat im Alter von vier Jahren dem FC Adler bei, durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften. Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten." Der Verein drückte Christian Scherpes Angehörigen und Freunden zudem sein Mitgefühl aus. Unter den Posts haben sich bereits viele Beileidsbekundungen angesammelt.

DAZN-Kommentator Christian Scherpe kurz nach Debüt verstorben

Besonders tragisch ist, dass Christian Scherpe erst vor wenigen Wochen seine Premiere als DAZN-Kommentator feierte. Am 29. Dezember 2022 kommentierte er das Spiel zwischen den spanischen Vereinen Real Betis und Athletic Bilbao. DAZN hatte seinen neuen Mitarbeiter vorab auf Twitter angekündigt: "Chris hat sich beim Kommentatoren-Casting durchgesetzt und feiert heute sein Debüt am Mikrofon. Viel Erfolg beim ersten Einsatz!"

Scherpe selbst war vor dem Spiel aufgeregt: "Ich hoffe, meine Nervosität lässt mir genug Luft zum kommentieren." Auf Twitter bekam er aber sogleich Lob für seine souveräne, lockere und routinierte Art. "Als hätte er nie was anderes gemacht", heißt es in einem Kommentar.

Scherpe meldete sich nach dem Spiel mit einem Tweet auf seiner eigenen Seite "Tornetzliebe" zu Wort. Darin schrieb er am 7. Januar 2023: "Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für DAZN geben durfte. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mich seit meinen Anfängen vor über vier Jahren unterstützt hat!"

Wie der 24-Jährige verstorben ist, ist derzeit noch nicht bekannt. DAZN selbst hat sich online noch nicht zum Todesfall geäußert. Der Sender postete zunächst zwar einen Instagram-Beitrag, löschte diesen allerdings später wieder, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Der studierte Sportjournalist Scherpe war bereits als Kommentator und Blindensportreporter in der Regionalliga West im Einsatz.

Mehr aktuelle Nachrichten aus der Fußball-Welt: Salihamidzic sauer auf Gnabry - "Das ist amateurhaft"

th/dpa