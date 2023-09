Mit starrem Blick bahnte sich Hansi Flick den Weg vorbei an Dutzenden Kameras hinaus in die Wolfsburger Nacht. Mit einer bemerkenswerten Selbstverklärung verließ der angezählte Bundestrainer nach der 1:4-Blamage der Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan jene Arena, in der er 2021 seinen Abschied vom FC Bayern verkündet hatte. "Ich finde, wir machen es gut, und ich bin der richtige Trainer", sagte Flick. Wirklich? Wer glaubt noch daran? Am Dienstag (12. September 2023, 21 Uhr/ARD) wartet Vize-Weltmeister Frankreich. Wer und was ist nun gefragt?

DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der sich nach den Enttäuschungen im Juni noch deutlich vor Flick gestellt, vom festen Vertrauen und dem richtigen Weg gesprochen hatte, vermied am Samstagabend (9. September 2023) ein weiteres Bekenntnis. "Wir tun alle gut daran, erstmal eine Nacht darüber zu schlafen", sagte der einstige Teamchef. "Hansi Flick tut mir ein bisschen leid, wie das jetzt gelaufen ist." Das 1:4 sei eine Blamage. "In drei Tagen spielen wir gegen die beste Mannschaft Europas, das wird natürlich schwierig. Aber wir dürfen uns auch nicht in die Hose machen", sagte Völler. Jetzt fahren wir wieder ins Quartier zurück und beruhigen uns. Morgen wird ein bisschen trainiert, dann am Dienstag haben wir noch ein schweres Spiel gegen Frankreich. Wir sollten alle ein bisschen in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken", sagte er dem TV-Sender RTL.

Deutschland verliert gegen Japan - Niederlage erhöht Druck auf Bundestrainer Flick

Der Auftritt am Samstagabend gegen WM-Schreck Japan hat den Druck auf Flick nochmals kräftig erhöht. Völler kritisierte nach der auch in dieser Höhe verdienten Niederlage aber vor allem die Mannschaft. Die habe sich "zu viele Abwehrfehler" und "individuelle Fehler" geleistet, meinte der frühere DFB-Teamchef: "Wir sind alle noch ein wenig unter Schock, das muss ich ganz ehrlich zugeben." Diese Niederlage "tut weh, auf jeden Fall".

Man müsse zwar den Japanern, die Deutschland schon bei der WM in Katar in der Gruppenphase besiegt hatten, für eine starke Leistung gratulieren. "Aber wir haben einfach auch richtig schlecht verteidigt. Das geht so nicht auf diesem Niveau. Das können wir definitiv besser", sagte Völler, der jedoch auch zugab: "Wir sind halt nicht mehr die erste Garde in Europa."

Der bei weitreichenden Entscheidungen und Aussagen zunächst immer zurückhaltende DFB-Präsident Bernd Neuendorf äußerte sich spontan nicht - im Profifußball-Geschäft an sich kein gutes Zeichen für Trainer. Die Berufung und Abberufung des Bundestrainers sind beim DFB keine Entscheidungen Einzelner, sondern immer Angelegenheit der Gremien. Dennoch: Tonangebend wird Völler sein.

Gremium muss Grundsatzentscheidung in Trainerfrage treffen

Neuendorf, Völler, das Verbandspräsidium, die Task Force mit den alten Granden des deutschen Fußballs - sie müssen die Grundsatzentscheidung treffen: Mit oder ohne Flick gegen Frankreich. Einen EM-tauglichen Nachfolger innerhalb weniger Stunden zu finden, ist fast unmöglich. Denkbar wäre eine Übergangslösung für Frankreich und ein Neustart für die anstehende USA-Reise im Oktober. Bleibt Flick, braucht er gegen Frankreich ein überaus überzeugendes Erfolgserlebnis. Aber auch dann wird die Japan-Blamage hängen bleiben.

Als mögliche Nachfolger waren zuletzt mehrere Kandidaten genannt, alle mit Einschränkungen. Der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (36) wäre teuer. Jürgen Klopp (56), seit Jahren Wunschkandidat, wird beim FC Liverpool verehrt. Reformer Ralf Rangnick (65) ist bei Österreichs Nationalteam gebunden und im Nachbarland sehr erfolgreich. Stefan Kuntz (60) trainiert die Türkei. Der einstige U21-Erfolgstrainer könnte aber nicht abgeneigt sein, zum DFB zurückzukehren, auch wenn der Verband einst Flick ihm vorzog.

Auf dem Markt ist der Österreicher Oliver Glasner (49), der Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Triumph geführt hatte. Matthias Sammer (56) sitzt in der DFB-Task-Force, hatte ein Trainer-Comeback aber immer ausgeschlossen. Ließe er sich im nationalen Notstand überzeugen? Was ist mit dem als TV-Experten geschätzten Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62), der Trainererfahrung hat? Ein Comeback von Weltmeister-Coach Joachim Löw wäre eine extrem gewagte DFB-Lösung.

Bundestrainer Hansi Flick vor dem Aus - das sind mögliche Nachfolger

Flick erklärte, dass sich das Team gut vorbereitet habe und gut vorbereitet werde - auch, wenn es am Abend in Wolfsburg schwer nachvollziehbar sei. "Das werden wir auch weiter tun, da gibt es nichts dran zu deuteln. Das werden wir auch weiter so machen", sagte Flick. "Wir sind überzeugt von dem, was wir machen. Deswegen geht es auch so weiter für mich."

Gegen die motiviert und besser eingestellten Japaner war dramatisch schiefgegangen, was sich Flick ausgedacht hatte. Das neue System mit Joshua Kimmich als immer wieder ins Mittelfeld rückender Rechtsverteidiger für den "asymmetrischen Aufbau" ging nicht auf. Flick korrigierte lange nichts. Linksverteidiger Nico Schlotterbeck, der diese Position bei Borussia Dortmund gar nicht kennt, leistete sich mehrere schwere Fehler, die auch zu den ersten Gegentoren führten.

"Sie werden nicht von mir hören, dass ich irgendeinen Spieler anprangere. Das sind Dinge, die wir intern besprechen", sagte Flick, der grundsätzlich von zu vielen individuellen Fehlern sprach. Der für Schlotterbeck eingewechselte Robin Gosens verursachte das 1:3. "Jeder Einzelne, der auf dem Platz war, möchte gegen Frankreich ein anderes Spiel zeigen. Das gibt mir Hoffnung, wir bereiten uns jetzt auf Dienstag vor", sagte Flick und musste nach der erneuten Niederlage gegen die Japaner 290 Tage nach der Vorrunden-Pleite und dem WM-Aus in Katar anerkennen: "Wir haben aktuell nicht die Mittel, um so eine kompakte Defensive zu überspielen." Er hob stattdessen die guten "Basics" des asiatischen Weltranglisten-20. hervor und forderte: "Wir im deutschen Fußball müssen einfach mal aufwachen und an diesen Dingen arbeiten."

Die Bayern-Profis Joshua Kimmich und Thomas Müller haben nach dem nächsten Länderspiel-Desaster den Ist-Zustand der Nationalmannschaft schonungslos benannt. "Wenn man so oft und über so einen langen Zeitraum die Qualität nicht auf den Platz bringt, müssen wir uns auch fragen, ob wir wirklich überall Topqualität haben", sagte der 28 Jahre alte Kimmich nach dem 1:4 am Samstagabend in Wolfsburg.

Es war zum Start in die EM-Saison das fünfte sieglose Spiel nacheinander und damit eine Fortsetzung des rapiden Abwärtstrends unter Bundestrainer Hansi Flick. "Wir sprechen nicht davon, dass wir drei Spiele gut spielen und dann eines verlieren und dann wieder zwei Spiele gut spielen", sagte Kimmich angesichts der Aneinanderreihung schlechter Partien. Man habe dabei zuletzt nicht mal gegen "die allergrößten Fußball-Nationen gespielt".

Die Frage, ob er noch der Überzeugung sei, dass Flick der richtige Trainer für die Heim-EM 2024 sei, beantwortete Kimmich nicht so klar: "Es geht nicht darum, mit dem Finger auf den Trainer oder sonst jemanden zu zeigen." Die Spieler müssten bei sich selbst beginnen. "Am Ende des Tages müssen wir dem Trainer vertrauen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er weiß, was richtig und gut für die Mannschaft ist", sagte Kimmich.

Abwärtstrend unter Hansi Flick: Kimmich und Müller benennen Ist-Zustand der Nationalmannschaft schonungslos

Rio-Weltmeister Müller hielt nach seinem Kurz-Comeback fest: "Die Japaner spielen eine gute Rolle und gehören aktuell sicher zu den Top zehn, Top 15 der Welt. Und wir gehören da aktuell nicht rein." Allenfalls in der Theorie. "In der Praxis sieht es anders aus."

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hält eine schnelle Trennung von Bundestrainer Hansi Flick nach dem Debakel gegen Japan für wahrscheinlich. Das sei "mehr als eine Diskussion nach dem Spiel", sagte der 62-jährige Franke bei RTL, "und ich weiß ja auch, was in den letzten Monaten gelaufen ist beim DFB. Da haben nicht mehr viele hinter Hansi Flick gestanden. Rudi Völler ja, aber ob man ihn jetzt noch halten kann - das bezweifle ich".

An einer fehlenden Alternative dürfe eine solche Entscheidung nicht liegen, meinte Matthäus: "Oft hat der DFB vielleicht keinen Plan B, aber es geht ja auch um die Stimmung im Land." Er vermutet, dass die Unterstützung für Flick aus dem Team heraus nicht so groß ist wie öffentlich von den Spielern betont. Der Bundestrainer habe "vielleicht das Vertrauen verloren", sagte der Weltmeister von 1990: "Irgendwas ist da vorgefallen, irgendwas ist da passiert. Ich glaube, dass das Zwischenmenschliche auch nicht so ist, wie es nach Außen getragen wird."

Matthäus hält schnelle Trennung von Flick nach Japan-Debakel für wahrscheinlich

Das Spiel gegen die Japaner, die Deutschland schon bei der WM in Katar in der Gruppenphase besiegt hatten, war für Matthäus erschreckend. "Das Schlimme ist: Das Ergebnis geht ja in Ordnung", sagte er. Die deutsche Mannschaft habe "einfallslos, ohne Kompaktheit, ohne Freude im Spiel, keine Begeisterung, ohne Selbstvertrauen" gespielt. "Wir sind eine Fußball-Nation, aber wir zeigen es nicht".

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte (dpa)