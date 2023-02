Julian Nagelsmann setzt nach der pflichtgemäß verteidigten Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga gegen Paris Saint-Germain auf einen Motivationsschub durch die Bedeutung im Königsklassen-Knaller. «Ich hoffe, dass der Reiz des Wettbewerbs und der Reiz des Duells die Frische in den Kopf bringen», sagte der Trainer des FC Bayern München nach dem 3:0 gegen den VfL Bochum. «Man muss das immer richtig kategorisieren. Es geht auch nicht immer darum, dass man in jeder Sekunde, die Welt einreißen will.» Aber eine Leistung wie gegen Bochum werde gegen Paris Saint-Germain nicht reichen.

Am Dienstag (21.00 Uhr) bestreiten die Münchner das Achtelfinal-Hinspiel gegen das Superstar-Ensemble aus Frankreichs Hauptstadt. «Die Spannung steigt, so geht es uns auch, die Vorfreude ist groß, aber natürlich auch die Anspannung», sagte Torschütze Thomas Müller, der trotz der verteidigten Tabellenführung nicht ganz zufrieden war. «Es könnte einfach irgendwie erfrischender laufen auf dem Platz. Man sieht aber in ganz Europa, dass sich die Topteams nicht unbedingt leicht tun.» Das traf auch auf PSG zu. Die Franzosen verloren bei AS Monaco mit Alexander Nübel im Tor 1:3.

Nagelsmann: Müssen überragend spielen

Lionel Messi und Kylian Mbappé fehlten bei der Niederlage. Einiges deutet auf ein Mitwirken von Weltmeister Messi und viel auf ein Fehlen von Vize-Weltmeister Mbappé in der Champions League hin. «Wir müssen in Paris ein überragendes Spiel machen, auch wenn Mbappé ausfallen mag», sagte Nagelsmann.

Müller, der wie Kingsley Coman und Serge Gnabry als Torschütze jubelte, gab nach seiner Auswechslung zur Pause Entwarnung. Alle wollen gegen den französischen Serienmeister dabei sein. «Am Dienstag müssen wir schon eine Schippe drauflegen», forderte Mittelfeldakteur Leon Goretzka vor allem eine Änderung der Herangehensweise. «Die Energie, die wir auf den Platz bringen wollten, haben wir nicht wirklich auf den Platz bekommen.»

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen in Paris siegten die Bayern dank eines Tores von Eric Maxim Choupo-Moting mit 1:0. Dennoch schieden sie wegen des 2:3 im Hinspiel aus. «Es herrscht eine große Motivation vor dem Spiel. Wir werden uns gut vorbereiten und haben viel Vorfreude auf ein großes Spiel gegen eine tolle Mannschaft», sagte Torhüter Yann Sommer. Das Rückspiel findet am 8. März in München statt.