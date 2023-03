Nürnberg/Bielefeld vor 1 Stunde

1. FC Nürnberg

FCN kämpft in Bielefeld gegen miserable Auswärtsbilanz - Hecking: "Haben insgesamt zu wenig Punkte"

Klappt's mit Dieter Hecking auch mal auswärts? Der Interimscoach will mit dem 1. FC Nürnberg auch in Bielefeld punkten. Ein "Muster" für die Schwäche in der Fremde erkennt er jedenfalls nicht. Der Fokus auf der Bielefelder Alm richtet sich auch auf einen Ex-Cluberer.