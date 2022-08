Segelflugzeug musste notlanden

Der Pilot wurde schwer , sein Mitinsasse leicht verletzt

Bei der Notlandung eines Segelfliegers in Utscheid (Landkreis Bitburg-Prüm) sind am Samstag (16.07.2022) zwei Menschen verletzt worden. Die Polizeiinspektion Bitburg geht davon aus, dass ein Fehler des Piloten die Notlandung notwendig gemacht hatte. Nur wenige Minuten nach dem Start landete der Doppelsitzer in einem Gerstenfeld.

Der Pilot wurde bei dem Unglück schwer, sein Mitinsasse leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der Bitburger Polizei waren zwei Rettungswagen sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen übernimmt die weiteren Ermittlungen.