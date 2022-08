Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag (30. August 2022) auf der L 46 in Höhe der Air Base Spangdahlem. Nach Informationen der Polizei befuhr eine amerikanische Staatsbürgerin mit ihrem Kleinwagen die L 46 von Spangdahlem in Richtung Binsfeld, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor, nach rechts von der Fahrbahn kam. Sie überschlug sich und kam auf allen vier Rädern wieder auf dem Feld zum Stehen.

Sofort eilten einige Ersthelfer an den Ort des Geschehens und holten die Frau aus dem Auto. Die Amerikanerin kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die US-Feuerwehr von der Air Base Spangdahlem übernahmen den Brandschutz. An dem PKW entstand Totalschaden.

Schwerer Unfall nahe Air Base Spangdahlem: gemeinsamer Einsatz amerikanische und deutsche Kräfte

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die L 46 voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizei Bitburg, die US-Police und Ambulance Air Base Spangdahlem sowie das DRK Speicher.