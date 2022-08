Traktor mit anhängender Rundballenpresse stand in Vollbrand

mit anhängender Rundballenpresse Setzte auch das umliegende Feld in Flammen

Landwirt half der Feuerwehr bei der Eindämmung

Die Feuerwehr Badem wurde am Sonntagabend (24.07.2022) zu einem kleineren Fahrzeugbrand in Orsfeld gerufen. Wie sie in ihrem Facebook-Post dazu berichten, wurde den Einsatzkräften noch auf der Anfahrt mitgeteilt, dass wohl auch eine größere umliegende Fläche in Flammen steht.

Brennendes Traktorgespann in Orsfeld steckt auch das umliegende Feld an

Der in Vollbrand stehende Traktor samt Rundballenkombipresse setzte auch rund 1500 Quadratmeter Fläche des umliegenden Feldes in Brand. Ein herbeieilender Landwirt half mithilfe eines Grubbers, den trockenen Boden aufzulockern und so eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Die Bademer Feuerwehr wurde von Einsatzkräften aus Gindorf, Pickließem, Orsfeld und Kyllburg unterstützt. Ebenso waren der VG Logistikzug, die Wehrleitung Bitburger Land, mehrere Landwirte sowie die Polizei Bitburg im Einsatz. Nach Mitternacht fand nochmals eine Brandnachschau mit einer Wärmekamera statt.

