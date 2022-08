"Demenzwochen" in Bitburg vom 1. September bis 3. November

Nach positiver Resonanz in den letzten Jahren hat das Demenznetzwerk Eifelkreis eine Fortsetzung der "Demenzwochen" vorbereitet, die vom 1. September bis 3. November stattfinden. Vielfältige Angebote und Aktivitäten wie Fachvorträge, Kurse, Gesangs- und Bewegungsvorschläge vermitteln wichtige Informationen zum Krankheitsbild Demenz und geben praktische Hinweise, die Betroffenen und ihren Angehörigen das Leben erleichtern können.

Das Demenznetzwerk Eifelkreis wurde im Jahr 2013 gegründet. Es ist ein Zusammenschluss vielfältiger Institutionen und Einrichtungen im Eifelkreis mit dem Ziel, für an Demenz erkrankte Menschen ein Umfeld zu gestalten, in dem sie und ihre Familien willkommen sind und selbstverständlich dazugehören. Einer der Höhepunkte: Fernsehschauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki liest im Rahmen der Demenzwochen am 16. September aus ihrem Buch „Brunnenstraße“.

"Ganz besonders freue ich mich darüber, dass wir Frau Sawatzki für die Aktionswochen Demenz gewinnen konnten", so Brunhilde Hell, die Koordinatorin des Demenznetzwerkes des Eifelkreises. "In einem sehr persönlichen Buch hat Andrea Sawatzki die Jahre ihrer Kindheit anschaulich beschrieben, in denen sie mit einem an Demenz erkrankten Vater aufgewachsen ist".

Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 16. September 2022 um 20 Uhr in Haus Beda in Bitburg statt.