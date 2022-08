Am Dienstag (26. Juli 2022) gegen 20:19 Uhr kam es in der Dauner Straße in Bitburg zu einem Gebäudebrand, berichtet die Polizei Bitburg. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr sei der Brand im ersten Obergeschoss in der Küche einer Arztpraxis ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits zwei Personen Löschversuche unternommen. Sie mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und dem DRK übergeben werden. Auch die übrigen Bewohner*innen wurden den Rettungskräften untersucht. Laut Feuerwehr Bitburg musste jedoch niemand ins Krankenhaus gebracht werden.

Brand in Bitburg: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Alle Anwohner im Umfeld wurden gebeten, Türen und Fenster sicherheitshalber zunächst geschlossen zu halten. Ebenso sollte die Dauner Straße großräumig umfahren werden. Unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute das Feuer. Eine Gefahr für die umliegenden Häuser konnte abgewendet werden.

Im Einsatz befanden sich weiterhin die Polizei Bitburg, der stv. BKI, das DRK Bitburg und das THW Bitburg zur Führungsunterstützung und Eigentumssicherung.

Vorschaubild: © Agentur Siko