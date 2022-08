Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag gegen 17.05 Uhr auf der B50 im Kreisel Dudeldorf. Nach Informationen der Polizei befuhr die Fahrerin eines Autos die B50 von Spangdahlem kommend und wollte in den Kreisel bei Dudeldorf einfahren.

Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Dreirad-Rollerfahrer, der sich im Kreisel befand. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Biker verletzt. Der Notarzt versorgte ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus. Über die Schwere konnte noch keine Aussage getroffen werden.

Auto kracht in Dreirad-Roller auf B50: Polizei muss Verkehr regeln

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bitburg sowie das DRK aus Speicher und Bitburg mit Notarzt.

Vorschaubild: © Agentur Siko