Frankens trügerische Kneipenidylle

Hübner

Eine Idylle in der Krise

Steinfeld

Ein Bier zum Feierabend, die gemütliche Kartelrunde, das Gespräch am Stammtisch – all das macht die fränkische Wirtshauskultur aus. Aber: Die Gaststätten, in denen diese Lebensweisen noch zelebriert werden können, werden immer weniger. Egal, ob in Ober-, Mittel- oder Unterfranken, die gerade auf dem Land für die Geselligkeit bedeutende Einrichtung der Dorfkneipe ist mehr und mehr auf dem Rückzug.

Es ist Dienstag – ein ganz normaler Werktag. In Steinfeld, einer Ortschaft auf dem Jura mit 400 Einwohnern und vier Wirtschaften, geht’s um 16 Uhr in die Wirtsstube der Brauerei Hübner. Von außen einladendes Fachwerk, eine schöne Holztür, von der die Farbe ein wenig abblättert, Sprossenfenster, durch die Licht scheint. Ob jemand da ist? Was jetzt kommt, überrascht. Die Gaststube ist brechend voll, kein Tisch unbesetzt. Die Atmosphäre: einfach überwältigend. Alte Dielenböden, Holzverschalung an den Wänden, die Krüge der Stammkundschaft an der Wand neben der Zapfanlage, Sitzkissen auf den Bänken, die Tische im Resopallook der 60er Jahre, ein Kreuz an der Wand. Und natürlich ein Ofen, dessen zusätzlich wärmendes Rohr durch die ganze Gaststube führt. Wer wollte bei dem Anblick von einem Wirtshaussterben sprechen? Die Bedienung relativiert bereits nach wenigen Minuten den ersten Eindruck. In einigen Nachbarorten hätten die Kneipen gerade Ruhetag. Deshalb kämen dann mehr Gäste aus der Umgebung.

Im Normalfall sei es ruhiger. Otto Hübner, langjähriger Inhaber von Brauerei und Gasthaus, hat inzwischen den Betrieb an seinen Neffen Thomas Will übergeben. Ein Glücksfall. Weil sich für viele Dorfgaststätten oft genug kein Nachfolger findet. Für die meisten alteingesessenen Betriebe bedeutet das das Aus. Der Steinfelder Wirt erzählt, die Gasthäuser in Hohenhäusling, Roßdorf und Eichenhüll hätten alle längst ihren Betrieb eingestellt. Das sind keine Einzelfälle, wie zwei Studien aus dem Jahr 2013 – leider – eindrucksvoll belegen. Die eine, vom Münchner AMW-Institut im Auftrag des „Vereins zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur“ erstellt, kommt zu dem Ergebnis, dass im Freistaat im Jahr 2010 jede dritte Gemeinde über keine Kneipe mehr verfügte. Und: Gerade auf Schankkneipen habe sich das Rauchverbot im Jahr 2008 wie ein „Meteoritenschlag“ ausgewirkt. Der Umsatz reduzierte sich schlagartig um etwas ein Drittel.

Eine Untersuchung der katholischen Universität Eichstätt im Auftrag des Wirtschaftsministerium und des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes kommt zu ähnlichen Ergebnissen, spricht von einem regelrechten Wirtshaussterben. So sei die Zahl der Wirtshäuser in Bayern zwischen 1980 und 2011 von knapp 7900 Betrieben auf weniger als 4400 gesunken. Als Ursachen werden ausgemacht die fehlende Nachfolgeregelung, Qualitätsmängel und geringe Innovations- und Investitionsbereitschaft. Die Betreiber von Dorfgaststätten beklagten insbesondere auch die Konkurrenz von Vereinsheimen sowie die Vielzahl von Hygiene- und Feuerschutzvorschriften. Der Eichstätter Kulturgeograph Hans Hopfinger, der die Studie erstellte, verweist auch auf den gesellschaftlichen Wandel, gegen den die Wirtshäuser zu kämpfen hätten. Er nennt die Landflucht, eine gestiegene Mobilität, die demographische Entwicklung und ein geändertes Konsum- und Kommunikationsverhalten.