Gewalt beim Afrika-Cup führt zu Helikoptereinsatz gegen Fans

Police helicopter hovers above the pitch with the #Ghana fans in real danger. It's now like a war zone. #AFCON2015 pic.twitter.com/9s7UkrYxQF — Ghana FA Official (@ghanafaofficial) 5. Februar 2015

Eigentlich stand das Halbfinale des Afrika-Cups 2015 am Donnerstagabend unter einem guten Stern. Der bisherige Verlauf des Turniers blieb weitgehend friedlich und das Gastgeberteam Äquatorialguinea konnte sich bis Donnerstagabend noch Chancen auf einen Finaleinzug ausrechnen.Dem Rekordfinalteilnehmer und viermaligen Afrikameister Ghana sind die Gastgeber jedoch nicht gewachsen. Kurz vor der Halbzeit trifft Jordan Ayew (42.) durch einen Elfmeter und Wakaso Mubaraka (45.) nach einem Konter für Ghana. In der 75. Minute setzt Andre Ayew dann einen Schlussstrich unter die Partie.Der nun sichere Finaleinzug Ghanas gerät jedoch schnell in den Hintergrund, als Fans aus dem Äquatorialguinea-Block beginnen Gegenstände auf das Spielfeld und in den Gästeblock zu werfen - vermutlich aus Wut auf umstrittene Schiedsrichterentscheidungen. Ghanaische Fans suchen daraufhin auf der Stadions-Rennbahn neben dem Spielfeld Zuflucht. Schließlich unterbricht der Schiedsrichter die Partie.Auch weiterhin hagelt es Gegenstände aus dem Block der Heimfans. Neben Sitzen und Flaschen, zählen mitunter Steine, Teller oder scharfkantige Spiegelbruchstücke zu den Wurfgeschossen, wie ein BBC Reporter vor Ort beobachtet.Die Polizei versucht darauf den Fanblock zu räumen. Da sich manche Fans nicht von den Beamten zu Fuß vertreiben lassen, wird ein Helikopter eingesetzt, der die letzten Krawallmacher von der Tribüne treiben soll. Dabei kommt auch Tränengas zum Einsatz. Das Tränengas wird durch den, nur wenige Meter über den Zuschauerrängen schwebenden Hubschrauber, zusätzlich aufgewirbelt und teilweise auch in den Pressebereich und aufs Spielfeld geblasen.Dort stehen und diskutieren noch immer Spieler, Schiedsrichter und Offizielle und können sich wohl auf keine geeignete Reaktion auf diesen Gewaltausbruch einigen. Als offensichtlich wird, dass äquatorialguineanische "Fans" vor dem Stadion bereits auf die Gästefans warten, wird beschlossen die ghanaischen Fans durch das Innere des Stadions unter Polizeischutz zu evakuieren.Das Spiel selbst, wird nichtsdestotrotz nach einer etwa halbstündigen Pause wieder angepfiffen. Und während auf dem Fußballplatz, von ursprünglich neun noch ausstehenden Minuten, nur drei Minuten nachgespielt werden, setzt die Polizei draußen Tränengas ein, um die aufgebrachte Menge aufzulösen.In einem Gespräch mit der BBC kritisiert der Präsident der Ghana Football Association Kwesi Nyantakyi die unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen der Polizeikräfte. Jedoch betont er, dass der bisherige Turnierverlauf sehr gut gewesen sei - nichtsdestotrotz ließe dieser Gewaltausbruch den gesamten afrikanischen Fußball in einem schlecht Licht erscheinen.