London vor 1 Stunde

Darts

Dritte Runde der Darts-WM: Florian Hempel will ins Achtelfinale

Bei der Darts-WM in London wird der Montag ein spannender Wettkampftag. Nach seinem Sensationssieg will Florian Hempel ebenso in das Achtelfinale einziehen wie Gabriel Clemens. Wir verraten, wie du die Partien live verfolgen kannst.