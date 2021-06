Alle EM-Spiele live sehen: Magenta TV drei Monate kostenlos nutzen - so klappt es

Drei Monate Magenta TV kostenlos - jetzt teilnehmen und einen von zehn Sticks gewinnen: Als 16. Austragung des Wettbewerbs soll die Fußball-Europameisterschaft 2021, offiziell UEFA EURO 2020, vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 stattfinden. Wie schon im Jahr 2016 werden an der Endrunde 24 Nationen teilnehmen. Gruppen, Spielorte, Zuschauer und Favoriten - hier geht es zu allen wichtigen Infos zur EM 2021.

Besonders am 60-jährigen Jubiläum der Fußball-Europameisterschaft sind die quer in Europa verteilten Austragungsorte: Von Sevilla bis nach St. Petersburg, von Kopenhagen über München bis hin nach Rom wird der Wettstreit in insgesamt zwölf Ländern ausgetragen. Drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale werden in Deutschland, genauer in der Münchener Allianz Arena stattfinden.

Der EM-Countdown läuft

Bis zum Auftakt-Spiel Italien gegen die Türkei am Freitag (11.06.) sind es nur noch wenige Tage bis die Europameisterschaft offiziell beginnt. Für Deutschland wird es am Dienstag (15.06.) um 21.00 Uhr Ernst: Dann das erste Spiel der Deutschen gegen Frankreich in der Gruppe F. Alle EM-Vorrunden für Deutschland finden Sie hier:

15. Juni 2021: Frankreich - Deutschland , um 21,00 Uhr in München

, um 21,00 Uhr in München 19. Juni 2021: Portugal - Deutschland , um 18.00 Uhr in München

, um 18.00 Uhr in München 23. Juni 2021: Ungarn - Deutschland, um 21.00 Uhr in München

Gemeinsam mit MagentaTV* verlosen wir zur EURO 2020 zehn MagentaTV Sticks inklusive drei Monate kostenlos MagentaTV. Erleben Sie alle 51 Spiele der UEFA Euro 2020 bei MagentaTV. Das Gewinnspiel läuft bis zum 9. Juni 2021, 12 Uhr. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Der Gewinn wird per Post zugestellt.