Bamberger haben mit den Löwen eine Rechnung offen

Ans Top Four in Oldenburg verschwendeten die Protagonisten der Brose Baskets nach dem 76:61-Triumph am Mittwochabend in Ulm noch keinerlei Gedanken, denn vor dem Pokalturnier am 11./12. April stehen noch etliche Pflichtaufgaben in der Bundesliga und die beiden Eurocup-Achtelfinalpartien gegen Kuban Krasnodar am 4. März (19 Uhr) daheim und am 10. März (18 Uhr) in Russland auf dem Programm.



Vor der zehntägigen Pause - die Bundesliga-Partie in Berlin wurde vom 28. Februar auf den 3. Mai verlegt - gilt die volle Konzentration der Jungs von Andrea Trinchieri dem Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen die Basketball Löwen Braunschweig. Nachdem die Bamberger letzte Woche vom Ausrutscher der Berliner gegen Oldenburg profitierten und erstmals in dieser Saison die Tabellenführung in der Bundesliga übernahmen, wollen sie diese im Idealfall bis zum Hauptrunden-Ende verteidigen. Denn der Platz an der Sonne würde nicht nur das Heimrecht in allen drei Play-off-Runden bescheren, sondern wohl auch ein Aufeinandertreffen mit Berlin oder Bayern München vor dem Finale verhindern.



"Wir haben jetzt ein Ziel vor Augen", betonte Brose-Trainer Trinchieri nach dem 84:44-Kantersieg am letzten Sonntag gegen Trier. Nach zwölf Siegen in der Beko-BBL in Folge stehen bis zum Hauptrundenfinale in Berlin weitere zwölf Partien im Terminkalender.





Fünf Spieler punkten zweistellig

Am Sonntag gilt es, die erste Hürde auf diesem langen Weg zu überspringen. Und die Brose Baskets sind gut beraten, die Braunschweiger ernst zu nehmen. Trent Lockett, mit 13,9 Punkten im Schnitt Topwerfer des Tabellenneunten, und seine Mitstreiter unterstrichen am letzten Wochenende mit einem 92:61-Kantersieg gegen Bremerhaven ihre gute Form und setzten ein Ausrufezeichen in Sachen Play-offs. Die 66:77-Hinspielniederlage in Braunschweig dürfte für den Spitzenreiter aber Ansporn genug sein, am Sonntag zurückzuschlagen.



Dabei reicht es aber nicht, sich allein auf Lockett zu konzentrieren, denn auch Tim Abromaitis (13,1), Dru Joyce (13,0), Kyle Visser (11,9), der den Bambergern im Hinspiel 25 Punkte einschenkte, und Derrick Allen (10,4) kommen im Schnitt auf eine zweistellige Ausbeute.



"Braunschweig hat große Teams geschlagen und spielt mit viel Selbstvertrauen. Dank Dru Joyce haben sie ein hervorragendes Teamplay. Er ist ein echter Point Guard, der für jeden Spieler kreieren und uns mit seinem Schuss auch selbst bestrafen kann. Als Center haben sie den 2,11 Meter großen Kyle Visser, der uns in Braunschweig gekillt hat. Dazu kommen mit Trent Lockett der beste Rookie-Guard der Liga und mit Imanuel McElroy ein starker Veteran. Der Schlüsselspieler ist meiner Meinung nach Tim Abromaitis, der überall auf dem Court aktiv ist. Für uns bedeutet das eine handvoll harter Arbeit in der Verteidigung. Es gibt wirklich wenige Löcher in ihrer Starting Five", weiß Trinchieri genau, dass das Abwehr-Bollwerk auch am Sonntag wieder stehen muss, um den nächsten Sieg zu feiern.