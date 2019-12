Kind (11) in Wunsiedel geschlagen: Ein junger Mann griff am Mittwochnachmittag (4.12.2019) ohne ersichtlichen Grund einen Schüler an, berichtet die Polizei.

Mann zieht Kind zurück und schlägt es

Die Attacke spielte sich am Jean-Paul-Platz in Wunsiedel ab. Ein junger Mann stand im Torbogen zum Friesnergässchen und rauchte. Als der Schüler vorbeiging, packte er ihn an der Schultasche, zog ihn zurück und schlug ihm ohne Vorwarnung in den Bauch.