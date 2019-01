Infolge eines Familienstreits griff ein Mann Beamte der Polizei an. Ein Polizist machte in diesem Zusammenhang von der Schusswaffe Gebrauch. Der 55-jährige Angreifer konnte überwältigt werden und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Gegen ihn erging am Freitag Haftbefehl.

Kurz vor 20 Uhr verständigte ein Nachbar die Polizei, weil sich im Mehrfamilienhaus im südlichen Stadtgebiet eine Frau mit ihrem Ehemann gestritten und daraufhin zu den Nachbarn geflüchtet hatte. Als die Polizeistreifen am Wohnhaus eintrafen und mit dem Ehemann reden wollten, zeigte sich dieser sehr aggressiv und ging mit einem Beil, sowie einem größeren Holzstock auf die Polizisten los.

Angreifer von Polizist überwältigt - Dienstwaffe eingesetzt

Ein Beamter setzte die Schusswaffe ein, woraufhin der alkoholisierte Angreifer überwältigt und festgenommen werden konnte. Hierbei erlitt der Mann leichte Verletzungen am Kopf. Ein Sprecher der Polizei erläutert auf Nachfrage von inFranken.de, dass der Angreifer nicht durch Schüsse verletzt worden ist. Auch ein Polizeibeamter verletzte sich leicht.

Die Kriminalpolizei Hof hat gegen den 55-Jährigen Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging gegen ihn am Freitag Untersuchungshaftbefehl. Polizeibeamte lieferten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Einsatz der Schusswaffe wird überprüft

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Einsatz der Schusswaffe hat obligatorisch das Bayerische Landeskriminalamt übernommen.