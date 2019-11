Ob es sich tatsächlich um eine Bananenspinne handelt, klärt im Laufe des Dienstags ein Kammerjäger. Der Schädlingsbekämpfer kümmerte sich um die Entsorgung der Spinne, die in der Kühlkammer eingesperrt wurde. Das bestätigte Netto am Abend gegenüber inFranken.de. Zuvor seien bereits Kontrollmaßnahmen in der Obst- und Gemüseabteilung des Marktes eingeleitet worden. Dabei sei kein weiteres Tier gefunden worden.

Eine Bananenspinne Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Aufregung im Netto-Discounter am Dienstagmorgen war durchaus berechtigt. Der Biss durch eine Bananenspinne - auch "Phoneutria" genannt - kann tödlich enden. Bananenspinnen zählen zur Gattung der Kammspinnen.