Schule fällt aus: Im oberfränkischen Wunsiedel fällt am Dienstag (26. März 2019) der Unterricht an der Sigmund-Wann-Realschule aus. Dies teilte die Polizei Oberfranken am Dienstagmorgen (26. März 2019) mit. In der Realschule ist das Schulgebäude demnach stark verraucht. Grund dafür, ist der Brand in einem Müllraum der Schule. Deshalb muss dort stark gelüftet werden.

Kinder, die bereits auf dem Schulweg waren, werden in der Grundschule in der Egerstraße betreut. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Laut Polizei ist derzeit noch unklar, warum das Feuer ausbrach.

Lesen sie zusätzlich auf inFranken.de: Massiver Störungen im Bahnverkehr in Franken: Komplette Sperrung am Wochenende - das müssen Pendler wissen.