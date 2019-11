Eine Mitarbeiterin des Discounters "Netto" traute am Dienstagmorgen (12. November 2019) ihren Augen nicht. Als sie im Lager des Marktes im oberfränkischen Wunsiedel Kisten auspackte, kam ihr eine schwarze Spinne entgegen. "Geistesgegenwärtig" schloss sie die Kiste wieder und alarmierte die Feuerwehr, wie Florian Barthmann, Kommandant der Feuerwehr Wunsiedel, inFranken.de erzählt.

Gegen 7.38 Uhr erreichte der Notruf die Einsatzkräfte - daran besonders: Die Meldung enthielt den Zusatz "Spinne". Umgehend wurden zwei für Tropentiere ausgebildete Feuerwehrmänner benachrichtigt. Der Netto-Discounter wurde durch die Sicherheitskräfte evakuiert. Allerdings befanden sich angesichts der frühen Uhrzeit noch kaum Kunden im Markt. Die Einsatzkräfte betteten daraufhin die betroffenen Kisten in einen Kunststoffsack um und sperrten die Spinne in die Kühlkammer des Discounters.

Netto in Wunsiedel: Kammerjäger für Spinnen-Entsorgung zuständig