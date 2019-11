Wunsiedel im Fichtelgebirge vor 20 Minuten

Evakuierung

Alarm in fränkischem Netto: Giftige Bananenspinne in Karton?

Aufregung in einem Netto-Discounter in Oberfranken: Am Dienstag wurde dort eine Spinne gesichtet. Ein Kammerjäger rückte an.