Unterfranken: Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Am späten Samstagabend (5. Oktober) erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich ein Mann in Giebelstadt (Landkreis Würzburg) in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Wie die Polizei mitteilt, war bekannt,d ass der Mann berechtigter Waffenbesitzer ist. Deshalb kam es zu einem Polizeieinsatz, da nicht auszuschließen war, dass sich der Mann etwas antut.

Lesen Sie auch: Altstadt Schweinfurt: 35-Jähriger rastet auf Straße rennend aus und prügelt auf Notarztfahrzeug ein Mann in Ausnahmezustand: Waffen wurden sichergestellt Kurz nach Mitternacht ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Seine Waffen wurden sichergestellt. Der Mann wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Eine Gefahr für Außenstehende bestand zu keinem Zeitpunkt. Andere schauen gerade: Verrücktes Matherätsel spaltet Internet - das ist die Lösung! Zum Video "Verrücktes Matherätsel spaltet Internet - das ist die Lösung!"