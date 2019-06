Rettungswagen gerät bei Einsatzfahrt selbst in einen Unfall - Fahrzeuge völlig demoliert: Am Mittwoch ist in Weißenstadt in der Mittagszeit ein schwerer Unfall passiert.

Ein Autofahrerin ist mit ihrem Pkw auf der Kirchlamitzer Straße stadteinwärts unterwegs und hatte sich laut Polizeiauskunft vor Ort bereits links eingeordnet und geblinkt. Aus der entgegengesetzten Richtung kam ihr ein Rettungswagen entgegen, der gerademit Sonderrechten zu einem Einsatz unterwegs war. In der Therme in Weißenstadt sollte laut Polizei eine Lebensrettung durchgeführt werden.

Frau biegt ab und kollidiert mit Rettungswagen

Als der Rettungswagen links an dem Auto vorbeifahren wollte, setzte die Frau gleichzeitig zum links abbiegen an. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Rettungswagen kippte um. Er prallte gegen einen Baum am Straßenrand, der daraufhin noch auf ein geparktes Auto kippte.

Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt - Fahrer und Beifahrer des Rettungswagens und auch die Fahrerin des Autos. Der Sachschaden beträgt laut Einschätzung des Polizisten vor Ort mindestens 120.000 Euro.

Bei Einsatzfahrten von Polizei und Rettungsdienst kommt es häufig zu schweren Unfällen - genaue Zahlen gibt es allerdings nicht.