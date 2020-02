Selb vor 25 Minuten

Tödlicher Unfall

19-Jähriger wird von Auto erfasst und stirbt trotz Reanimationsversuchen

Am Donnerstagabend hat sich in Franken ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein 19 Jahre alter Mann ums Leben gekommen war. Am Steuer des Autos saß ein 20-Jähriger.