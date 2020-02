Nach dem Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstagabend (6. Februar 2020) im oberfränkischen Selb (Kreis Wunsiedel), bei dem ein 19-jähriger Fußgänger ums Leben kam, hat die Staatsanwaltschaft Hof jetzt Haftbefehl gegen den 20 Jahre alten Fahrer erlassen.

Der tödliche Unfall soll die Folge eines illegalen Autorennens sein. Darüber berichten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung vom Mittwoch.

Selb: Illegales Autorennen endet mit tödlichem Unfall