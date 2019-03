Am Freitagnachmittag um 16.20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Selb und

Schönwald im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken. Auf Höhe Rohrlohe fuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichsfeld mit seinem Auto ungebremst gegen einen Baum.

Unfall bei Selb: Feuerwehr muss schweres Gerät einsetzen

Das Fahrzeug des Unfallfahrers wurde so stark demoliert, dass der Mann von der Freiwilligen Feuerwehr mit schweren Gerät aus dem Auto geborgen werden musste. Da seine Verletzungen so schwer waren, wurde er zur Behandlung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Warum der Mann gegen den Baum fuhr, ist bislang noch ungeklärt, da er an der Unfallstelle nicht ansprechbar war. Dies müssen nun weitere Ermittlungen klären. An seinem Seat entstand Totalschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Außerdem wurden der Baum und die Teerdecke durch den Verkehrsunfall beschädigt.