Seit Samstagfrüh ist ein Mann in Oberfranken auf der Flucht: Am Sonntagmorgen um 4 Uhr wollte eine Polizeistreife in der Fikentscherstrasse in Marktredwitz einen Pkw aus dem Zulassungsbereich Weiden kontrollieren. Das berichtet die Polizei am Sonntagmorgen.

Verfolgungsjagd endet an Brückenpfeiler

Der Fahrer flüchtete jedoch mit sehr hoher Geschwindigkeit stadtauswärts, kam aber nach dem Kreisverkehr an der Autobahnanschlußstelle Marktredwitz-Süd von der Fahrbahn ab. Nach Kollision mit mehreren Verkehrszeichen und dem Brückenpfeiler blieb der total beschädigte Audi A 5 liegen.

Der Halter des Fahrzeugs, ein 30 Jähriger aus Weiden, saß unangeschnallt auf dem Beifahrersitz und gab an, dass ein ihm nicht näher bekannter Tscheche der Fahrer gewesen und dieser nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet wäre.

Hubschrauber sucht nach flüchtigem Fahrer

Da die Angaben des unkooperativen Weideners unglaubwürdig waren, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und das verunfallte Fahrzeug zur Spurensicherung sichergestellt. Von dem ominösen Fahrer fehlte, trotz intensiver Absuche auch unter Einbindung eines Hubschraubers, jede Spur.