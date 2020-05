Am späten Sonntagnachmittag (17. Mai 2020) ereignete sich in Marktredwitz ein Unfall beim Grillen, berichtet die Polizei. In seinem Garten schüttete ein 38-Jähriger ein Anzündgel in die Glut seines Holzkohlegrills, daraufhin gab es plötzlich eine Verpuffung.

Einige Tropfen der brennenden Flüssigkeit trafen die vierjährige Tochter des Mannes. Dabei geriet die Kleidung des Mädchens in Brand. Die Vierjährige erlitt Brandverletzungen an der linken Körperhälfte, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Ihr Vater muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Polizei mit wichtigem Appell an Gaffer

Das schreckliche Unglück lockte viele Schaulustige an, die sich am Leid ergötzten. Teilweise musste die Polizei sie mehrmals auffordern, endlich zu gehen.

Die Polizei appelliert an die Gaffer, sich doch einmal in die Situation der Opfer zu versetzen. Sie sollten sich fragen, „ob sie in einer solch schweren Situation beobachtet und angestarrt werden möchten.“

