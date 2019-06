Schwerer Unfall in Oberfranken: Am Donnerstagvormittag (27. Juni 2019) ist es im oberfränkischen Marktredwitz (Kreis Wunsiedel) zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Informationen der örtlichen Polizei zu folge wurde der 35-jährige Paketbote verletzt, als er ein Paket ausliefern wollte.

Unglück in Marktredwitz: Mann gegen Hauswand gedrückt

Der Mann zog offensichtlich die Handbremse seines Dienstfahrzeuges nicht richtig an. So rollte das Auto nach hinten weg und drückte den Mann (35) gegen die Hauswand. Ein Zeuge hörte die Schreie des Paketkuriers und konnte ihn aus der misslichen Lage befreien. Der Mann wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

