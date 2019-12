Familienvater stirbt bei Unfall auf B303 in Oberfranken - drei weitere Menschen schwer verletzt

Auf der Bundesstraße 303 in Oberfranken hat sich am Samstagnachmittag (28. Dezember 2019) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, krachten gegen 14 Uhr zwei Autos zwischen Bad Alexandersbad und Tröstau im Landkreis Wunsiedel frontal ineinander.

In einem Auto, das in Richtung Bad Alexandersbad unterwegs war, saßen insgesamt drei Menschen. Der 33-jährige Fahrer, seine 31-jährige Frau und ein Kleinkind. In einem entgegenkommenden Auto war eine 58-jährige Fahrerin alleine unterwegs, wie der Polizeisprecher sagte. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal ineinander. Der 33-jährige Fahrer, der mit seiner Familie in Richtung Bad Alexandersbad fuhr, kam in der Folge des Frontalzusammenstoßes ums Leben. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Ein Toter, drei Schwerverletzte

Die drei anderen Unfallbeteiligten wurden alle so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Straße glich einem Trümmerfeld und ist voraussichtlich noch bis 19 Uhr vollgesperrt.

Neben mehreren Rettungskräften waren auch zwei Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Die Feuerwehr leitet aktuell den Verkehr um. Ein Sachverständiger unterstützt die Ermittler am Unfallort. Die Unfallursache ist noch unklar. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro, wie die Polizei berichtet.

Dieser Artikel wurde in der Zwischenzeit mit neuen Erkenntnissen aktualisiert.