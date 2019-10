Am späten Freitagnachmittag (25. Oktober 2019) gab es laut Polizei im Zuge von Bauarbeiten an einem Haus im Asamweg in Marktredwitz einen technischen Defekt.

Bei dem Aufbau eines Hauses funktionierte der Kran nicht so, wie er sollte. Auch aus diesem Grund fing er wohl während der Arbeiten Feuer. Weil der Brand nicht schnell genug gelöscht werden konnte, krachte der Kran in das Haus, an dem gerade gebaut wurde.